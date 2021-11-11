Веерных отключений электроэнергии в Украине нет — Шмигаль

По словам Геруса, каждый год в каждой области происходят ремонты линий электропередач, но это не нужно путать с веерными отключениями.

По официальной информации веерных отключений электроэнергии в Украине нет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"В течение года службы могут осуществлять регламентные работы, но не нужно это подменять понятием веерные отключения. Веерных отключений в стране нет. Это официальная информация", — сказал Шмигаль.

Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, "Слуга народа" Андрей Герус пояснил, что каждый год в каждой области происходят ремонты линий электропередач. Однако это не имеет никакого отношения к веерным отключениям, это плановые ремонтные работы.

"Эти ремонты, конечно, пытаются произвести в тот период, когда нет сильных морозов. Поэтому практически во всех областях где-то в какой-то момент на час или два отключали, когда происходит ремонт подстанции или какой-то линии электропередач. Это не имеет никакого отношения к веерным отключениям. Это обычная плановая вещь. Люди знают, что происходит ремонт. После ремонта у всех включается электроэнергия. Это всегда есть. И летом даже так же есть такой ремонт", — заметил Герус.

Напомним, ранее сообщалось в СМИ, осенью и зимой в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии и газа. Такую ситуацию прогнозируют не только специалисты по энергетике, но и некоторые государственные компании. Основная причина – недостаток угля на складах украинских теплоэлектростанций, суммарно производящих около 30% электроэнергии в стране.

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