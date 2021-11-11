Віялових відключень електроенергії в Україні немає - Шмигаль

За словами Геруса, кожен рік у кожній області відбуваються ремонти ліній електропередач, але це не потрібно плутати з віяловими відключеннями.

За офіційною інформацією віялових відключень електроенергії в Україні немає.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Протягом року служби можуть здійснювати регламентні роботи, але не треба це підміняти поняттям "віялові відключення". Віялових відключень в країні немає. Це офіційна інформація", - сказав Шмигаль.

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, “Слуга народу” Андрій Герус пояснив, що кожен рік у кожній області відбуваються ремонти ліній електропередач. Однак це немає жодного відношення до віялових відключень, це планові ремонтні роботи.

"Ці ремонти, звичайно, намагаються зробити в той період, коли немає сильних морозів. Тому практично у всіх областях десь у якийсь момент на годину чи на дві відключали, коли відбувається ремонт підстанції чи якоїсь лінії електропередач. Це не має ніякого відношення до віялових відключень. Це звичайна планова річ. Люди знають, що відбувається ремонт. Після ремонту у всіх включається електроенергія. Це завжди є. І влітку навіть так само є такий ремонт", - зауважив Герус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося у ЗМІ, восени та взимку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії та газу. Таку ситуацію прогнозують не лише фахівці з питань енергетики, а й деякі державні компанії. Основна причина – нестача вугілля на складах українських теплоелектростанцій, які сумарно виробляють близько 30% електроенергії в країні.

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