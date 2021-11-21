До України прибуло перше судно з вугіллям зі США

До України прибуло перше судно з вугіллям зі США

Загалом Україна домовилася про імпорт п'яти суднових партій з вугіллям зі США та двох із Колумбії.

До України в суботу, 20 листопада, прибув перший із семи кораблів із вугіллям зі США та Колумбії.

Про це повідомляється на сайті "ДТЕК Енерго".

Зазначається, що судно класу "Панамакс" із 60,5 тис. тонн вугілля, призначеного для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго", причалило в порт "Південний".

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"Попри надскладні умови в енергетиці, ми мобілізували увесь наявний ресурс для підготовки до опалювального сезону", - вказав генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Загалом Україна домовилася про імпорт п'яти суднових партій з вугіллям зі США та двох із Колумбії. Обсяг кожної сягатиме від 40 до 75 тис. тонн.

"Сумарний обсяг домовлених поставок, передбачених для покриття потреб українських ТЕС, складає майже 470 тис. тонн", - уточнили в компанії.

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Очікується, що усі суднові партії прибудуть до України впродовж двох наступних місяців. Зокрема, ще один має корабель має прибути наприкінці листопада, чотири у грудні та один у січні.

Окрім суднових поставок, компанія підписала дві угоди на доставку сукупно 340 тисяч тонн енергетичного вугілля з Польщі. "Також у вересні-жовтні компанія імпортувала вугілля з Казахстану", - розповіли у "ДТЕК Енерго".

Загальний обсяг вже законтрактованого газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав близько 0,9 млн тонн. Водночас у компанії ведуть перемовини про додаткові обсяги імпортного вугілля.

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"Імпорт вугілля для компанії є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива, в той час як використання вугілля українського видобутку залишається пріоритетним", - наголошують у "ДТЕК Енерго".

Впродовж січня-жовтня цього року на шахтах компанії видобули 13,7 млн тонн вугілля марки "Г" та ввели у роботу 23 нові лави. Всього у цьому році компанія планує видобути майже 17 млн тонн газового вугілля.

Нагадаємо, від 1 листопада Росія припинила поставляти вугілля до України. Внаслідок цього 23 українських блоки ТЕС опинилися під загрозою повного зупинення. Проте прем’єр-міністр України раніше запевнив, що вугілля вистачить на весь сезон, адже поставки до України тривають: і морем, і залізницею.

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