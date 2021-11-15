Вугілля у сепаратистів купувати не будемо — Зеленський

Вугілля у сепаратистів купувати не будемо — Зеленський

За його словами, відключення електрики для населення в Україні не буде.

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України і заявив, що держава робить все необхідне, аби запобігти енергетичній кризі.

Відеозвернення глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Для недопущення кризи в енергетичному секторі було запущено два додаткові блоки — на Рівненській і Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено до кінця листопада.

За його словами, відключення електрики для населення в Україні не буде.

"Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде. Крім нашого вітчизняного вугілля, до України прямує сім кораблів з вугіллям. Вугілля, яке ми доправляємо морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця цього року. А за потреби Україна придбає достатньо вугілля, щоб бути забезпеченою до завершення опалювального сезону", — запевнив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не купуватиме вугілля у сепаратистів.

"Засуджені мають бути ті, хто купував його у невизнаних територій у минулі роки. Ми ж не платимо тим, хто не визнає нашу незалежність і робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України", — підсумував президент.

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