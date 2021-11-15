Уголь у сепаратистов покупать не будем — Зеленский

По его словам, отключения электричества для населения в Украине не будет.
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины и заявил, что государство делает все необходимое, чтобы предотвратить энергетический кризис.
Видеообращение глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
Для недопущения кризиса в энергетическом секторе было запущено два дополнительных блока – на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.
По его словам, отключения электричества для населения в Украине не будет.
"Государство успешно преодолевает вызов относительно нехватки угля. Недостатка не будет. Кроме нашего отечественного угля, в Украину следует семь кораблей с углем. Уголь, который мы доставляем морем, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца этого года. А при необходимости Украина приобретет достаточно угля., чтобы хватило до завершения отопительного сезона", — заверил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина не будет покупать уголь у сепаратистов.
"Осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины", — подытожил президент.
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