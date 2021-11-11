В Украине 23 блока ТЭС могут остановиться из-за нехватки угля — Продан

В Украине 23 блока ТЭС могут остановиться из-за нехватки угля — Продан

По словам экс-министра, в настоящее время в Украине критические запасы угля — всего 425 тыс. тонн.

Министр топлива и энергетики в 2007-2010 и 2014 годах Юрий Продан рассказал, что сейчас в Украине — рекордно низкие запасы угля, из-за чего могут остановиться тепловые электростанции.

Об этом экс-министр заявил 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Это официальная информация: по состоянию на сегодняшнее утро, 11 ноября, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока тепловых электростанций общей мощностью 8 тыс. мегаватт. Есть критические запасы угля — 425 тыс. тонн на сегодняшнее утро", — сказал Продан.

Ранее Денис Шмигаль заявил, что веерных отключений электроэнергии в Украине нет.

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