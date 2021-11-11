В Україні 23 блоки ТЕС можуть зупинитися через нестачу вугілля — Продан

В Україні 23 блоки ТЕС можуть зупинитися через нестачу вугілля — Продан

За словами ексміністра, наразі в Україні критичні запаси вугілля — всього лиш 425 тис. тон.

Міністр палива та енергетики у 2007-2010-му та 2014 роках Юрій Продан розповів, що наразі в Україні — рекордно низькі запаси вугілля, через що можуть зупинитися теплові електростанції.

Про це ексміністр заявив 11 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Це офіційна інформація: станом на сьогоднішній ранок, 11 листопада, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки теплових електростанцій загальною потужністю 8 тис. мегаватт. Маємо критичні запаси вугілля — 425 тис. тон на сьогоднішній ранок", — сказав Продан.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що віялових відключень електроенергії в Україні немає.

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