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Опалювальний сезон: скільки будинків в Україні ще не підключили до теплопостачання

Опалювальний сезон: скільки будинків в Україні ще не підключили до теплопостачання

За словами очільника Мінрегіону, на 100% підключені до тепла житлові будинки у 16 регіонах.

В Україні до теплопостачання підключили 98% житлових будинків та об'єктів соціальної сфери.

Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Чернишов пояснив, що південні регіони традиційно розпочали опалювальний сезон дещо пізніше. І саме через ці області поки не можна говорити про повне підключення теплопостачання у всій країні.

"Йдеться про Одеську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. Дві останні вже наздогнали лідерів. Одеська та Херсонська область дещо відстають, там з теплом близько 80% житлових будинків. Місцева влада цих регіонів має завдання оперативно завершити підключення цього тижня", — сказав міністр.

За його словами, на 100% підключені до тепла житлові будинки у 16 регіонах. Критичних ситуацій немає, процес теплопостачання відбувається планово та штатно.

Також очільник Мінрегіону наголосив, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не мають зростати.

Нагадаємо, що за рік суми в платіжках українців зросли на понад третину.

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