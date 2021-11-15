Адель під час концерту допомогла фану освідчитися своїй коханій

Артистка вперше за п'ять років дала концерт.

Британська співачка Адель нарешті потішила своїх фанів своїм першим за п'ять років концертом.

До слова, подія минула дуже цікаво. Так, виконавиця допомогла прихильнику освідчитися своїй коханій. Зірка підіграла фану. Вона попросила вимкнути світло та зробити цілковиту тишу.

"Ми зараз вимкнемо світло. Будете шуміти - я вас приб'ю", - пожартувала співачка.

Після цього чоловік зав'язав своїй обраниці оці та вивів її на сцену. Так, він став на одне коліно та зробив їй пропозицію руки та серця. Дівчина відповіла "так".

"Добре, що вона сказала "так", інакше я б не знала, кому співати наступну пісню", - додала артистка.

До слова, артистка не перше допомагає прихильникам. 2016 року на концерті зірки також заручилася пара.

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