"Барселона" виграла каталонське дербі в дебютному матчі під керівництвом Хаві (відео)

"Барселона" виграла каталонське дербі в дебютному матчі під керівництвом Хаві (відео)

Єдиний гол "синьо-гранатові" забили з пенальті.

"Барселона" мінімально перемогла "Еспаньйол" ( 1:0 ) в домашньому матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги. Це був перший поєдинок "блаугранас" під керівництвом нового головного тренера Хаві Ернандеса.

Вирішальний м'яч у каталонському дербі було забито на початку другого тайму - пенальті реалізував Мемфіс Депай.

Таким чином, "Барселона" перервала чотириматчеву серію без перемог у Ла Лізі. Раніше "синьо-гранатові" програли "Реалу" (1:2), поступилися "Райо Вальєкано" (0:1), а також зіграли внічию з "Алавесом" (1:1) і "Сельтою" (3:3).