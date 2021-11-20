"Барселона" виграла каталонське дербі в дебютному матчі під керівництвом Хаві (відео)

Єдиний гол "синьо-гранатові" забили з пенальті.
"Барселона" мінімально перемогла "Еспаньйол" (1:0) в домашньому матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги. Це був перший поєдинок "блаугранас" під керівництвом нового головного тренера Хаві Ернандеса.
Вирішальний м'яч у каталонському дербі було забито на початку другого тайму - пенальті реалізував Мемфіс Депай.
Таким чином, "Барселона" перервала чотириматчеву серію без перемог у Ла Лізі. Раніше "синьо-гранатові" програли "Реалу" (1:2), поступилися "Райо Вальєкано" (0:1), а також зіграли внічию з "Алавесом" (1:1) і "Сельтою" (3:3).
- "Барселона" (20 очок) піднялася на шосте місце в турнірній таблиці Примери. "Еспаньйол" з 17 балами перебуває на 11-й сходинці.
- У наступному турі Хаві та Ко 27 листопада на виїзді зустрінуться з "Вільярреалом", а "папуги" на наступний день прийматимуть "Реал Сосьєдад".