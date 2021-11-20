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"Барселона" виграла каталонське дербі в дебютному матчі під керівництвом Хаві (відео)

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"Барселона" виграла каталонське дербі в дебютному матчі під керівництвом Хаві (відео)

Хаві / Associated Press

Єдиний гол "синьо-гранатові" забили з пенальті.

"Барселона" мінімально перемогла "Еспаньйол" (1:0) в домашньому матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги. Це був перший поєдинок "блаугранас" під керівництвом нового головного тренера Хаві Ернандеса.

Вирішальний м'яч у каталонському дербі було забито на початку другого тайму - пенальті реалізував Мемфіс Депай.

Таким чином, "Барселона" перервала чотириматчеву серію без перемог у Ла Лізі. Раніше "синьо-гранатові" програли "Реалу" (1:2), поступилися "Райо Вальєкано" (0:1), а також зіграли внічию з "Алавесом" (1:1) і "Сельтою" (3:3).

  • "Барселона" (20 очок) піднялася на шосте місце в турнірній таблиці Примери. "Еспаньйол" з 17 балами перебуває на 11-й сходинці.
  • У наступному турі Хаві та Ко 27 листопада на виїзді зустрінуться з "Вільярреалом", а "папуги" на наступний день прийматимуть "Реал Сосьєдад".
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