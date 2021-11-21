У Швейцарії зі стелі у торговому центрі впала новорічна декорація: постраждали 6 жінок

Жінок доправили до лікарні.

У торговому центрі у Швейцарії на відвідувачів торгового центру зі стелі впала декорація. В результаті постраждали 6 людей.

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Про це повідомляє Luzerner Zeitung.

Усередині торгового центру зі стелі впала різдвяна прикраса - металева новорічна зірка.

Як повідомили правоохоронці, людей з торгового центру евакуювали одразу після інциденту.

Постраждали шість жінок віком від 17 до 57 років. Дві жінки 23 та 26 років отримали важкі травми,

Поліція розпочала розслідування причин аварії.

Нагадаємо, що у Мережі опублікували відео, на якому видно, як у проході між стіною і прилавком м'ясного магазину впала жінка. Продавчиня навіть до неї не підійшла, щоб дізнатися, як та почувається.

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