В Україні відзначають День Гідності та Свободи

В усіх населених пунктах України відбуватимуться меморіальні заходи.

В Україні у неділю, 21 листопада, відзначають День Гідності та Свободи. Саме в цей день відбулися перші акції у 2013 році, з яких і розпочалася Революція Гідності.

День встановлений згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

З нагоди Дня Гідності і Свободи в усіх населених пунктах України відбуватимуться меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, у церквах служитимуть панахиди. Низка заходів відбудеться й у Києві. Зокрема, на алеї Героїв Небесної Сотні, пройде молебень і хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу", біля монумента Незалежності розгорнеться вулична виставка "Мальована історія Майдану".

Нагадаємо, обстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів - 106 людей були вбиті і понад 2 тис. поранені. А навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.