В Украине отмечают День Достоинства и Свободы

Во всех населенных пунктах Украины будут проходить мемориальные мероприятия

В Украине в воскресенье, 21 ноября, отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в этот день прошли первые акции в 2013 году, с которых и началась Революция Достоинства.

День установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 в честь начала этого дня двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, отмечавшегося в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был упразднен.

По случаю Дня Достоинства и Свободы во всех населенных пунктах Украины будут проходить мемориальные мероприятия – молебны, возложение цветов, в церквях будут служить панихиды. Ряд мероприятий состоится и в Киеве. В частности, на аллее Героев Небесной Сотни, пройдет молебен и шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу", у монумента Независимости развернется уличная выставка "Рисованная история Майдана".

Напомним, отстаивание достоинства и свободы стоило многих жизней украинских патриотов — 106 человек были убиты и более 2 тыс. ранены. Весной 2014 года началась военная агрессия России, сопровождавшаяся оккупацией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.