В Украине объявлено штормовое предупреждение: когда и где ожидать стихию

Погода в Украине в воскресенье будет местами ветреной и снежной.
Погода в Украине сегодня, 21 ноября, будет ветреной, но преимущественно солнечной. В регионах несколько потеплеет, впрочем, местами будет дождь и падать снег.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, 21 ноября осадков не ожидается, будет преимущественно солнечно. Небольшие дожди, местами мокрый снег, прогнозируется только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
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Температура воздуха днем в среднем достигнет отметок от +5°С до +13°С. Ветер порывистый, местами скорость будет достигать штормовых значений – 15-20 м/с. В этой связи объявлено штормовое предупреждение.
"21 ноября днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
В Киеве в течение дня 21 ноября погода будет тоже сухая. Температура днем до 9-11°С. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Тем временем в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Напомним, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.
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