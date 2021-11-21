В Украине объявлено штормовое предупреждение: когда и где ожидать стихию

В Украине объявлено штормовое предупреждение: когда и где ожидать стихию

Погода в Украине в воскресенье будет местами ветреной и снежной.

Погода в Украине сегодня, 21 ноября, будет ветреной, но преимущественно солнечной. В регионах несколько потеплеет, впрочем, местами будет дождь и падать снег.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, 21 ноября осадков не ожидается, будет преимущественно солнечно. Небольшие дожди, местами мокрый снег, прогнозируется только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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Температура воздуха днем в среднем достигнет отметок от +5°С до +13°С. Ветер порывистый, местами скорость будет достигать штормовых значений – 15-20 м/с. В этой связи объявлено штормовое предупреждение.

"21 ноября днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

В Киеве в течение дня 21 ноября погода будет тоже сухая. Температура днем до 9-11°С. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Какая будет погода 21 ноября в Украине / Укргидрометцентр

Тем временем в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Напомним, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.

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