Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 10 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 377 человек, еще 14 450 человек поправились.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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Так, среди новых больных 894 детей и 99 195 медработников. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 4 048 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 332 943 человека; поправилось – 2 762 950 человек; летальных исходов – 81 272.

Кроме того, 20 ноября было вакцинировано против коронавируса 152 321 человека. Одну дозу получили 49 760 человек полностью иммунизированы – 102 561 человек.

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"С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу — 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 763 865 человек. Всего проведено 22 569 609 прививок", — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 559/13123

Винницкая – 499/3141

Волынская – 302/1839

Днепропетровская – 1242/8041

Донецкая – 416/3488

Житомирская – 452/3562

Закарпатская – 289/1049

Запорожская – 653/4134

Ивано-Франковская – 543/2468

Киевская – 519/7650

Кировоградская – 196/1943

Луганская – 42/1522

Львовская – 288/7148

Николаевская – 693/1968

Одесская – 655/5238

Полтавская – 361/3334

Ровенская – 279/4562

Сумская – 451/2374

Тернопольская – 297/3564

Харьковская – 284/7626

Херсонская – 191/3587

Хмельницкая – 598/3055

Черкасская – 260/3818

Черновицкая – 158/1636

Черниговская – 408/2691

Заметим, что в Украине по состоянию на утро 20 ноября было зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 664 человека, еще 21 979 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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