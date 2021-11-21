Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 10 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 377 человек, еще 14 450 человек поправились.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
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Так, среди новых больных 894 детей и 99 195 медработников. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 4 048 человек.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 332 943 человека; поправилось – 2 762 950 человек; летальных исходов – 81 272.
Кроме того, 20 ноября было вакцинировано против коронавируса 152 321 человека. Одну дозу получили 49 760 человек полностью иммунизированы – 102 561 человек.
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"С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу — 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 763 865 человек. Всего проведено 22 569 609 прививок", — говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
- г. Киев – 559/13123
- Винницкая – 499/3141
- Волынская – 302/1839
- Днепропетровская – 1242/8041
- Донецкая – 416/3488
- Житомирская – 452/3562
- Закарпатская – 289/1049
- Запорожская – 653/4134
- Ивано-Франковская – 543/2468
- Киевская – 519/7650
- Кировоградская – 196/1943
- Луганская – 42/1522
- Львовская – 288/7148
- Николаевская – 693/1968
- Одесская – 655/5238
- Полтавская – 361/3334
- Ровенская – 279/4562
- Сумская – 451/2374
- Тернопольская – 297/3564
- Харьковская – 284/7626
- Херсонская – 191/3587
- Хмельницкая – 598/3055
- Черкасская – 260/3818
- Черновицкая – 158/1636
- Черниговская – 408/2691
Заметим, что в Украине по состоянию на утро 20 ноября было зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 664 человека, еще 21 979 пациентов выздоровели.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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