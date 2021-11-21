Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.
В Україні станом на ранок 21 листопада зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 377 людей, ще 14 450 осіб одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Спільне та відмінне між грипом та COVID-19: роз'яснення, як не переплутати хвороби
Так, серед нових хворих 894 дітей і 99 195 медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 4 048 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 332 943 осіб; одужало – 2 762 950 осіб; летальних випадків – 81 272.
Крім того, 20 листопада було вакциновано проти коронавірусу 152 321 людину. Одну дозу отримали 49 760 людей повністю імунізовані – 102 561 людина.
Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень", - сказано в повідомленні.
У МОЗ уточнили, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
- м. Київ – 559/13123
- Вінницька – 499/3141
- Волинська – 302/1839
- Дніпропетровська – 1242/8041
- Донецька – 416/3488
- Житомирська – 452/3562
- Закарпатська – 289/1049
- Запорізька – 653/4134
- Івано-Франківська – 543/2468
- Київська – 519/7650
- Кіровоградська – 196/1943
- Луганська – 42/1522
- Львівська – 288/7148
- Миколаївська – 693/1968
- Одеська – 655/5238
- Полтавська – 361/3334
- Рівненська – 279/4562
- Сумська – 451/2374
- Тернопільська – 297/3564
- Харківська – 284/7626
- Херсонська – 191/3587
- Хмельницька – 598/3055
- Черкаська – 260/3818
- Чернівецька – 158/1636
- Чернігівська – 408/2691
Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 20 листопада, було зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- Новий рік та Різдво лише для вакцинованих: у МОЗ розповіли про роботу кафе і гірськолижних курортів
- Демонстрація COVID-сертифікатів не є розголошенням лікарської таємниці - МОЗ
- Симптоми коронавірусу за днями: чим підступна "Дельта" і як не потрапити до реанімації