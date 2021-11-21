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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 листопада

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 листопада

Associated Press

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.

В Україні станом на ранок 21 листопада зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 377 людей, ще 14 450 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

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Так, серед нових хворих 894 дітей і 99 195 медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 4 048 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 332 943 осіб; одужало – 2 762 950 осіб; летальних випадків – 81 272.

Крім того, 20 листопада було вакциновано проти коронавірусу 152 321 людину. Одну дозу отримали 49 760 людей повністю імунізовані – 102 561 людина.

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень", - сказано в повідомленні.

У МОЗ уточнили, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

  • м. Київ – 559/13123
  • Вінницька – 499/3141
  • Волинська – 302/1839
  • Дніпропетровська – 1242/8041
  • Донецька – 416/3488
  • Житомирська – 452/3562
  • Закарпатська – 289/1049
  • Запорізька – 653/4134
  • Івано-Франківська – 543/2468
  • Київська – 519/7650
  • Кіровоградська – 196/1943
  • Луганська – 42/1522
  • Львівська – 288/7148
  • Миколаївська – 693/1968
  • Одеська – 655/5238
  • Полтавська – 361/3334
  • Рівненська – 279/4562
  • Сумська – 451/2374
  • Тернопільська – 297/3564
  • Харківська – 284/7626
  • Херсонська – 191/3587
  • Хмельницька – 598/3055
  • Черкаська – 260/3818
  • Чернівецька – 158/1636
  • Чернігівська – 408/2691

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 20 листопада, було зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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