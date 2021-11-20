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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

Associated Press

Больше всего больных обнаружили в Днепропетровской области – более 1,8 тыс. инфицированных.

В Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 664 человека, еще 21 979 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано более 311,3 тыс. украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в областях:

  • г. Киев – 1484
  • Винницкая – 776
  • Волынская – 652
  • Днепропетровская – 1870
  • Донецкая – 1010
  • Житомирская – 547
  • Закарпатская – 519
  • Запорожская – 1027
  • Ивано-Франковская – 570
  • Киевская – 965
  • Кировоградская – 234
  • Луганская – 255
  • Львовская – 1017
  • Николаевская – 907
  • Одесская – 840
  • Полтавская – 931
  • Ровенская – 661
  • Сумская – 461
  • Тернопольская – 336
  • Харьковская – 657
  • Херсонская – 222
  • Хмельницкая – 735
  • Черкасская – 704
  • Черновицкая – 203
  • Черниговская – 667

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 322 308 человек;
  • поправилось – 2 748 500 человек;
  • летальных исходов – 80 895.

Как сообщалось, в Украине накануне, 19 ноября, было зафиксировано 20 050 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 725 человек, 22 304 пациента поправились.

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