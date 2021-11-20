Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

Больше всего больных обнаружили в Днепропетровской области – более 1,8 тыс. инфицированных.
В Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 664 человека, еще 21 979 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано более 311,3 тыс. украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в областях:
- г. Киев – 1484
- Винницкая – 776
- Волынская – 652
- Днепропетровская – 1870
- Донецкая – 1010
- Житомирская – 547
- Закарпатская – 519
- Запорожская – 1027
- Ивано-Франковская – 570
- Киевская – 965
- Кировоградская – 234
- Луганская – 255
- Львовская – 1017
- Николаевская – 907
- Одесская – 840
- Полтавская – 931
- Ровенская – 661
- Сумская – 461
- Тернопольская – 336
- Харьковская – 657
- Херсонская – 222
- Хмельницкая – 735
- Черкасская – 704
- Черновицкая – 203
- Черниговская – 667
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 322 308 человек;
- поправилось – 2 748 500 человек;
- летальных исходов – 80 895.
Как сообщалось, в Украине накануне, 19 ноября, было зафиксировано 20 050 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 725 человек, 22 304 пациента поправились.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.