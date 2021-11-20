Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

Больше всего больных обнаружили в Днепропетровской области – более 1,8 тыс. инфицированных.

В Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 664 человека, еще 21 979 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано более 311,3 тыс. украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в областях:

г. Киев – 1484

Винницкая – 776

Волынская – 652

Днепропетровская – 1870

Донецкая – 1010

Житомирская – 547

Закарпатская – 519

Запорожская – 1027

Ивано-Франковская – 570

Киевская – 965

Кировоградская – 234

Луганская – 255

Львовская – 1017

Николаевская – 907

Одесская – 840

Полтавская – 931

Ровенская – 661

Сумская – 461

Тернопольская – 336

Харьковская – 657

Херсонская – 222

Хмельницкая – 735

Черкасская – 704

Черновицкая – 203

Черниговская – 667

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 322 308 человек;

поправилось – 2 748 500 человек;

летальных исходов – 80 895.

Как сообщалось, в Украине накануне, 19 ноября, было зафиксировано 20 050 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 725 человек, 22 304 пациента поправились.

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