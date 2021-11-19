Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 20 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 20 050 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 725 человек, 22 304 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 637 человек, а 294 320 человек вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 304 058 человек;

поправилось – 2 726 521 человека;

летальных исходов – 80 231;

проведено ПЦР-тестов – 15 461 886.

С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. Всего проведено 22 105 972 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.