Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 20 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 20 050 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 725 человек, 22 304 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 637 человек, а 294 320 человек вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 304 058 человек;
- поправилось – 2 726 521 человека;
- летальных исходов – 80 231;
- проведено ПЦР-тестов – 15 461 886.
С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. Всего проведено 22 105 972 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.