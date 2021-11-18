Курс доллара и евро на 19 ноября

Курс доллара и евро на 19 ноября

Стоимость доллара составляет 26,4 грн, а евро – 30 грн.

В пятницу, 19 ноября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие выходные — субботу и воскресенье, 20 и 21 ноября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 19 ноября:

Доллар США – 26,44 грн (минус 7 коп.).

Евро – 29,96 грн (минус 3 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 18 ноября:

Доллар США – 26,40/26,60 грн.

Евро – 29,80/30,15 грн.

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