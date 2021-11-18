Курс долара і євро на 19 листопада

Вартість долара становить 26,4 грн, а євро – 30 грн.
У п'ятницю, 19 листопада, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних - суботи та неділі, 20 та 21 листопада.
Офіційні курси валют Нацбанку на 19 листопада:
- Долар США – 26,44 грн (мінус 7 коп.).
- Євро – 29,96 грн (мінус 3 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 18 листопада:
- Долар США – 26,40/26,60 грн.
- Євро – 29,80/30,15 грн.
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