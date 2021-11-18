Курс долара і євро на 19 листопада

Курс долара і євро на 19 листопада

Вартість долара становить 26,4 грн, а євро – 30 грн.

У п'ятницю, 19 листопада, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних - суботи та неділі, 20 та 21 листопада.

Офіційні курси валют Нацбанку на 19 листопада:

Долар США – 26,44 грн (мінус 7 коп.).

Євро – 29,96 грн (мінус 3 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 18 листопада:

Долар США – 26,40/26,60 грн.

Євро – 29,80/30,15 грн.

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