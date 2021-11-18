Эксперты прогнозируют рост стоимости молока: как изменятся ценники

Растет себестоимость набела.

Новые цены на молоко и молочную продукцию к Новому году прогнозируют эксперты рынка. Все потому, что растет себестоимость производства.

Как изменятся ценники на рынках и в магазинах – рассказали в Сніданку з 1+1.

Производить продукты из молока стало дороже: энергоносители выросли в три раза, вырастают и зарпалты. Все это причина ценников в магазинах: 50 грн за 350 гр сыра и около 30 грн за неполный литр молока.

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"Лидером роста в молокопродуктах является сливочное масло, которое выросло практически на 14%. Мягкий творог, молоко 2,6% жирности, сметана – все это выросло на от 8% до 11%", – говорит эксперт продовольственного рынка Олег Пендзин.

Впрочем, цены будут еще расти, прогнозирует эксперт. Ведь в холодное время надои уменьшаются. Себестоимость изготовления масла, творога или сметаны растет. "Когда начинается содержание животных в закрытом помещении, то они меньше доются. Ближе к зиме они вообще уменьшают объем производимой молокопродукции. Я прогнозирую рост до 5-7% до конца этого года", — говорит специалист.

В Украине с нового года подорожают молоко и набел

Впрочем, специалисты успокаивают: значительного повышения цен на набел этой зимой ожидать не стоит. Это ведь вызовет уменьшение спроса, а производителям это не выгодно.

Как сообщалось, в Украину в октябре ввезли из-за границы рекордное количество сыра – 4,2 тыс. тонн. Основными поставщиками сыра в Украину стали: Польша (41%), Германия (14%) и Нидерланды (11%). Тем временем украинский сыр везут в Казахстан (70%) и Молдову (25%).

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