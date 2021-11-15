Полнолуние 19 ноября: гороскоп для всех знаков зодиака

Обратите внимание на астрологические подсказки.
19 ноября 2021 года землян ожидает не только лунное затмение, но и полнолуние.
Полнолуние – это момент, когда заканчивается последний день растущей Луны и начинается первый день ущербной. Полнолуние в астрологии – это очень эмоциональное время, максимально наполненное энергией. Эмоции могут быть положительными и отрицательными, но в любом случае они оказывают большое влияние на вашу деятельность и отношения.
А тем временем предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич полной 19 ноября.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Найдите время для покоя. Обычно у нас столько дел, что даже отдых придется планировать. Достаньте планировщик и отметьте те периоды, когда вы будете проживать времена покоя. Благодаря этому вы будете сиять.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
У каждого из нас есть дар. Эти дары сделаны так, что ими следует делиться. Когда вы что-то дарите людям, ваше сердце начинает сиять ярче. Если вам кажется, что вы ничего не значите, то следует на секунду остановиться, что оценить собственные дары.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Помни, что верить – значит понимать, что ваш вклад в эту жизнь имеет значение. Пусть эта истина направляет ваши деяния. Ваша жизнь действительно очень счастлива.
РАК (22 июня-22 июля)
Пора укрепить позиции и взяться за задачи. Научитесь справляться со взлетами и падениями. Не давайте вашим эмоциям заполонить вас.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Сейчас нужно отдохнуть, восстановить себя и починить. Важно работать системно, начиная с ваших базовых потребностей и поднимаясь выше. Даже творческие начинания должны стоять на крепком фундаменте. Подумайте о том, что нужно поправить.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Сделайте паузу, составьте план работы, а затем окунитесь в нее с головой. Когда мы "раскалываемся" внутри, то стыдимся этого. Однако разложение – это необходимая часть цикла созидания.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Разбивая что-то мы обычно чувствуем себя более свободными. Не бойтесь иногда кричать и отпускать себя. В этом и состоит особая свобода, которую мы так редко позволяем себе почувствовать.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Когда начинается расписание, мы оказываемся в его эпицентре. Нам кажется, что все рассыпается на части, что мы теряем всех и все. Распад ощущается как смерть, но на самом деле это так и есть. Это смерть человека, которым вы были раньше.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Не застрявайте в вашем прошлом, обратите внимание и на будущее. Для этого следует открыть новые черты своего характера. А любое ваше действие может быть своеобразным ритуалом, если поступать с определенным намерением.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Когда грани жизни стали слишком острыми, что кажется, что они поцарапали тебя всего так, что и живого места не осталось, подумайте, как все смягчить в своей жизни. Не бойтесь затяжных процессов, хотя у них есть несколько этапов, так вы полечите себя сами.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Внутреннее должно оставаться внутренним, а внешнее – внешним. Охраняйте свои границы – физические, эмоциональные и духовные. Сделайте свой защитный круг, чтобы относиться и собраться с мыслями.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Границы нужны не только для того, чтобы сдерживать то, что внутри, они также помогают сосредоточиться, не расплескаться и не позволить мыслям и эмоциям вырваться во внешний мир, вопреки вашей воле. Создайте личное пространство и успокаивайтесь.
Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.
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