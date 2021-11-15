Полнолуние 19 ноября: гороскоп для всех знаков зодиака

Обратите внимание на астрологические подсказки.

19 ноября 2021 года землян ожидает не только лунное затмение, но и полнолуние.

Полнолуние – это момент, когда заканчивается последний день растущей Луны и начинается первый день ущербной. Полнолуние в астрологии – это очень эмоциональное время, максимально наполненное энергией. Эмоции могут быть положительными и отрицательными, но в любом случае они оказывают большое влияние на вашу деятельность и отношения.

А тем временем предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич полной 19 ноября.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Найдите время для покоя. Обычно у нас столько дел, что даже отдых придется планировать. Достаньте планировщик и отметьте те периоды, когда вы будете проживать времена покоя. Благодаря этому вы будете сиять.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

У каждого из нас есть дар. Эти дары сделаны так, что ими следует делиться. Когда вы что-то дарите людям, ваше сердце начинает сиять ярче. Если вам кажется, что вы ничего не значите, то следует на секунду остановиться, что оценить собственные дары.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Помни, что верить – значит понимать, что ваш вклад в эту жизнь имеет значение. Пусть эта истина направляет ваши деяния. Ваша жизнь действительно очень счастлива.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Пора укрепить позиции и взяться за задачи. Научитесь справляться со взлетами и падениями. Не давайте вашим эмоциям заполонить вас.

Также читайте Луна без курса в ноябре 2021: чем опасный этот период и что нужно делать

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Сейчас нужно отдохнуть, восстановить себя и починить. Важно работать системно, начиная с ваших базовых потребностей и поднимаясь выше. Даже творческие начинания должны стоять на крепком фундаменте. Подумайте о том, что нужно поправить.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Сделайте паузу, составьте план работы, а затем окунитесь в нее с головой. Когда мы "раскалываемся" внутри, то стыдимся этого. Однако разложение – это необходимая часть цикла созидания.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Разбивая что-то мы обычно чувствуем себя более свободными. Не бойтесь иногда кричать и отпускать себя. В этом и состоит особая свобода, которую мы так редко позволяем себе почувствовать.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Когда начинается расписание, мы оказываемся в его эпицентре. Нам кажется, что все рассыпается на части, что мы теряем всех и все. Распад ощущается как смерть, но на самом деле это так и есть. Это смерть человека, которым вы были раньше.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Не застрявайте в вашем прошлом, обратите внимание и на будущее. Для этого следует открыть новые черты своего характера. А любое ваше действие может быть своеобразным ритуалом, если поступать с определенным намерением.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Когда грани жизни стали слишком острыми, что кажется, что они поцарапали тебя всего так, что и живого места не осталось, подумайте, как все смягчить в своей жизни. Не бойтесь затяжных процессов, хотя у них есть несколько этапов, так вы полечите себя сами.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Внутреннее должно оставаться внутренним, а внешнее – внешним. Охраняйте свои границы – физические, эмоциональные и духовные. Сделайте свой защитный круг, чтобы относиться и собраться с мыслями.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Границы нужны не только для того, чтобы сдерживать то, что внутри, они также помогают сосредоточиться, не расплескаться и не позволить мыслям и эмоциям вырваться во внешний мир, вопреки вашей воле. Создайте личное пространство и успокаивайтесь.

Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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