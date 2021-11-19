Астрологический прогноз на 19 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: переизбыток энергии, который люди испытывают в это время, диктует осторожность в делах: не стоит перебарщивать в работе – таким образом можно наделать досадных ошибок. Можно устраивать генеральную уборку и отправляться в путешествия.

Символ дня: бабочка.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 7.

Цвет дня: белый, серебристый, голубой.

Камни дня: турмалин, чароит, шпинель.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: любые болезни этого дня будут носить психосоматический характер. Из-за плохой свертываемости крови от хирургических операций лучше отказаться.

Афоризм дня: хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает.

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: один из самых удачных в лунном месяце дней для создания семьи.

Мистика дня: очищать дом и вещи от негативной энергетики можно при помощи воды – как свяченой, так и проточной, огня свечей – в том числе и церковных, а также ладана.

Табу дня: в любой ситуации необходимо оставаться спокойными и психически уравновешенными.

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