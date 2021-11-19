Астрологічний прогноз на 19 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: надлишок енергії, який люди відчувають у цей час, диктує обережність у справах: не варто перебирати через край у роботі – таким чином можна наробити прикрих помилок. Можна влаштовувати генеральне прибирання та вирушати у подорожі.

Символ дня: метелик.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 7.

Колір: білий, сріблястий, блакитний.

Камені дня: турмалін, чароїт, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: будь-які хвороби цього дня будуть носити психосоматичний характер. Через погане згортання крові від хірургічних операцій краще відмовитися.

Афоризм дня: добре працює лише той, хто добре відпочиває.

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і стосунки дня: один із найвдаліших у місячному місяці днів для створення сім'ї.

Містика дня: очищати будинок та речі від негативної енергетики можназа допомогою води — як свяченої, так і проточної, вогню свічок — зокрема і церковних, а також ладану.

Табу дня: у будь-якій ситуації необхідно залишатися спокійними та психічно врівноваженими.

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