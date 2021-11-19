19 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

19 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму.

Какой сегодня день

В пятницу, 19 ноября, в мире отмечают Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, Всемирный день предотвращения насилия над детьми, Всемирный день туалета, Международный день отказа от курения, Международный день философии и Международный день мужчин.

В Украине в этот день празднуют День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя, в Княжестве Монако — День князя.

Памятные даты 19 ноября

1891 — В Немецкой империи продали первую игрушечную железную дорогу.

1916 — император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил автономию Восточной Галиции.

1919 — Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора, в результате чего США вынуждены были выйти из Лиги Наций.

1921 — создан Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. День работников гидрометеорологической службы Украины.

1969 — бразильский футболист Пеле забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче.

Бразильский футболист Пеле / metro.co.uk

Церковный праздник сегодня 19 ноября

19 ноября почитается память святителя Павла Исповедника, епископа в Малой Азии. Тогда иконоборцы вели упорную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел, а вместе с ним святой Феофилакт, подвергся преследованиям и гонениям.

Павел Исповедник особенно почитается наравне с двумя другими святыми в этом лике – Василием Исповедником и Максимом Исповедником. К святым, прославлявшимся в лике исповедника, относились те, кто открыто исповедовал христианскую веру во время гонений, и сам был гоним, но не потерпел мученической смерти.

15 ноября День преподобного Маркиана Кирского / Pexels

Что нельзя делать в этот день

Не отправляйтесь в дальний путь, лучше проведите этот день дома с друзьями и близкими.

Нельзя оставаться в долгах. Отдайте накануне все заемные средства.

Приметы на 19 ноября

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледной ловле — доставали снасти, осматривали их, чинили, если нужно. По льду на реках судили о предстоящем урожае: "Если лед кучами — то и хлеба будут кучи. Если гладко, то и хлеба будет гладко".

Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что надо ждать скорых морозов.

Лед промерзает кучей на реке – в следующем году хлеба будет много.

Корова дает много молока – можно надеяться на хорошие надои даже зимой.

Кажется, что звезды находятся дальше обычного – примета, что будет снегопад.

Гуси купаются в воде – ожидай оттепели.

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Именины 19 ноября

День ангела (именины) сегодня, 19 ноября, празднуют: Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврило, Даниил, Илья, Константин, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

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