Повня 19 листопада: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на астрологічні підказки.

19 листопада 2021 року землян очікує на не лише місячне затемнення, але й повня.

Повня – це момент, коли закінчується останній день Місяця, що зросте, і починається перший день щербатого. Повня в астрології - це дуже емоційний час, максимально наповнений енергією. Емоції можуть бути позитивними та негативними, але в будь-якому випадку вони сильно впливають на вашу діяльність та стосунки.

А тим часом пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на повню 19 листопада.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Знайдіть час для спокою. Зазвичай у нас стільки справ, що навіть відпочинок доводиться планувати. Дістаньте планувальник і позначте ті періоди, коли ви будете проживати часи спокою. Завдяки цьому ви будете сяяти.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

У кожного з нас є дар. Ці дари зроблені так, що ними варто ділитися. Коли ви щось даруєте людям, то ваше серце починає сяяти яскравіше. Якщо вам здається, що ви нічого не значите, то варто на секунду зупинитися, що оцінити власні дари.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Пам'ятай, що вірити - значить розуміти, що ваш вклад у це життя має значення. Нехай ця істина направляє ваші дії. Ваше життя насправді дуже щасливе.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Настав час зміцнити позиції та взятися за задачі. Навчіться справлятися зі злетами та падіннями. Не давайте вашим емоціям заполонити вас.

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ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Зараз потрібно відпочити, відновити себе та полагодити. Важливо працювати системно, починаючи з ваших базових потреб і піднімаючись вище. Навіть творчі починання мають стояти на міцному фундаменті. Подумайте про те, що потрібно виправити.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Зробіть паузу, складіть план роботи, а тоді пориньте у неї з головою. Коли ми "розколюємося" всередині, то соромимось цього. Проте розкладання - це необхідна частина циклу творення.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Розбиваючи щось ми зазвичай відчуваємо себе вільнішими. Не бійтеся іноді кричати і відпускати себе. В цьому і полягає особлива свобода, яку ми так рідко дозволяємо собі відчути.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Коли розпочинається розклад, то ми опиняємося у його епіцентрі. Нам здається, що все розсипається на частини, що ми втрачаємо всіх і все. Розпад відчувається, мов смерть, але насправді це так і є. Це смерть людини, якою ви були раніше.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Не застрягайте у вашому минулому, зверніть увагу і на майбутнє. Для цього варто відкрити нові риси свого характеру. А будь-яка ваша дія може бути своєрідним ритуалом, якщо діяти з певним наміром.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Коли грані життя стали занадто гострими, що здається, що вони подряпали тебе усього так, що і живого місця не залишилося, подумайте як все пом'якшити у своєму житті. Не бійтеся затяжних процесів, хоча в них є кілька етапів, так ви полікуєте себе самі.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Внутрішнє має залишатися внутрішнім, а зовнішнє - зовнішнім. Охороняйте свої межі - фізичні, емоційні та духовні. Зробіть своє захисне коло, щоб відноситися та зібратися з думками.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Межі потрібні не лише для того, щоб стримувати те, що всередині, вони також допомагають зосередитися, не розплескатися себе і не дозволити думкам та емоціям вирватися у зовнішній світ, всупереч вашій волі. Створюйте особистий простір та заспокоюйтеся.

Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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