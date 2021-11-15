Місячне затемнення 19 листопада: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на наші поради для того, щоб спокійно пережити місячне затемнення наприкінці року.

19 листопада 2021 року землян очікує на місячне затемнення.

Місячне затемнення — це не тільки унікальне природне явище, але й потужний фізичний, астрологічний та езотеричний процес, що позначається на житті землян. Затемнення — це не просто астрономічне явище. Це подія світового масштабу. З фізіологією, психікою та ментальністю людини відбуваються у цей період значні зміни.

А тим часом пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на місячне затемнення 19 листопада.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Кішки не відчувають сорому. Настав і для вас час перестати соромитися. Зараз слід розслабити затиснуте тіло, думки і почуття, щоб рухатися далі. Дозвольте собі відпочивати.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Налаштуйте внутрішній моральний компас. Зробіть так, що ваше мислення перестало бути закостеніли, адже ми самі роз'їдаємо себе зсередини поганими думками. Не вбивайте ваші мрії. Спробуйте щось нове.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Зі світанком приходиться щоденне воскресіння, але найтемніше — якраз перед світанком. Не бійтеся, якщо ви не бачите сновидінь, не бійтеся оксамитової глибини сну. День настане знову, і ви потягнетеся до нього назустріч, щоб розкритися як квітка.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Пригадайте, коли ви востаннє дозволяли собі бути собою. Потрібно зняти маску, забудьте про правила. Зустріньтеся зі своїм "Я" і не бійтеся зазирнути собі справжньому в очі. Познайомтеся зі своїми внутрішніми переживаннями і подолайте їх.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Вивчайте ваші сни. Перед тим як лягати спати, опускайте свої ноги на землю, щоб зміцнити зв'язок з нею. Запам'ятовуйте свої сни та вивчайте їх, для кращого розуміння себе варто записати деякі з них.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Навчіться змінюватися і "скидати шкіру", мов змія. Завжди пам'ятайте про цикли життя, смерті та відродження. Сприйняття циклічності життя - ключ до розуміння усього сущого і вашої ролі для всесвіту. Сприймайте життя не як лінійний, а як циклічний процес.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Наша еволюція — це спіраль, яка рухається вгору. Ми повторюємо життєві уроки та отримуємо мудрість на цьому шляху. Вдивляйтеся у суть явищ, щоб усвідомити їхню циклічність та краще їх розуміти. Застосовуйте набуті знання на практиці.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Ви можете прожити це життя так, що ваша душа залишиться цілісною, а ваш дух збереже чистоту. Почекайте трішки, і ви знайдете в собі і сміливість, і стійкість. Не втрачайте віру і свою силу.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Зустріньтеся віч-на-віч зі своїми страхами. Від цього страхи не втіляться у реальність. Думки, звісно, змінюють світ навколо вас, але лише тому, що ви дієте на основі цих думок. Слід вирушити на зустріч зі своїми кошмарами та подолайте їх.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Замисліться над тим, що ви найбільше боїтеся втратити. Розберіть страхи за ниточкою та уявляйте собі різні варіанти майбутнього. Нехай отримані відповіді не лякають вас.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Зазвичай ми не зустрічаємося з нашими страхи, бо переживаємо, що вони візьмуть гору. Але це — неправда. Саме ці страхи є чорними дірками, які висмоктують з нас щастя. Тому вірте у свої сили.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Краса — це дар, який ми несемо в життя. Нею варто ділитися. Якщо ваші дії обдумані та благородні, то з часом краса перетвориться на мудрість, яка підтримає тих, хто є поруч з вами. Тому потрібно зробити щось таке, щоб краси у вашому житті стало більше.

Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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