Місячне затемнення 19 листопада: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на наші поради для того, щоб спокійно пережити місячне затемнення наприкінці року.
19 листопада 2021 року землян очікує на місячне затемнення.
Місячне затемнення — це не тільки унікальне природне явище, але й потужний фізичний, астрологічний та езотеричний процес, що позначається на житті землян. Затемнення — це не просто астрономічне явище. Це подія світового масштабу. З фізіологією, психікою та ментальністю людини відбуваються у цей період значні зміни.
А тим часом пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на місячне затемнення 19 листопада.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Кішки не відчувають сорому. Настав і для вас час перестати соромитися. Зараз слід розслабити затиснуте тіло, думки і почуття, щоб рухатися далі. Дозвольте собі відпочивати.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Налаштуйте внутрішній моральний компас. Зробіть так, що ваше мислення перестало бути закостеніли, адже ми самі роз'їдаємо себе зсередини поганими думками. Не вбивайте ваші мрії. Спробуйте щось нове.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Зі світанком приходиться щоденне воскресіння, але найтемніше — якраз перед світанком. Не бійтеся, якщо ви не бачите сновидінь, не бійтеся оксамитової глибини сну. День настане знову, і ви потягнетеся до нього назустріч, щоб розкритися як квітка.
РАК (22 червня-22 липня)
Пригадайте, коли ви востаннє дозволяли собі бути собою. Потрібно зняти маску, забудьте про правила. Зустріньтеся зі своїм "Я" і не бійтеся зазирнути собі справжньому в очі. Познайомтеся зі своїми внутрішніми переживаннями і подолайте їх.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Вивчайте ваші сни. Перед тим як лягати спати, опускайте свої ноги на землю, щоб зміцнити зв'язок з нею. Запам'ятовуйте свої сни та вивчайте їх, для кращого розуміння себе варто записати деякі з них.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Навчіться змінюватися і "скидати шкіру", мов змія. Завжди пам'ятайте про цикли життя, смерті та відродження. Сприйняття циклічності життя - ключ до розуміння усього сущого і вашої ролі для всесвіту. Сприймайте життя не як лінійний, а як циклічний процес.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Наша еволюція — це спіраль, яка рухається вгору. Ми повторюємо життєві уроки та отримуємо мудрість на цьому шляху. Вдивляйтеся у суть явищ, щоб усвідомити їхню циклічність та краще їх розуміти. Застосовуйте набуті знання на практиці.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Ви можете прожити це життя так, що ваша душа залишиться цілісною, а ваш дух збереже чистоту. Почекайте трішки, і ви знайдете в собі і сміливість, і стійкість. Не втрачайте віру і свою силу.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Зустріньтеся віч-на-віч зі своїми страхами. Від цього страхи не втіляться у реальність. Думки, звісно, змінюють світ навколо вас, але лише тому, що ви дієте на основі цих думок. Слід вирушити на зустріч зі своїми кошмарами та подолайте їх.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Замисліться над тим, що ви найбільше боїтеся втратити. Розберіть страхи за ниточкою та уявляйте собі різні варіанти майбутнього. Нехай отримані відповіді не лякають вас.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Зазвичай ми не зустрічаємося з нашими страхи, бо переживаємо, що вони візьмуть гору. Але це — неправда. Саме ці страхи є чорними дірками, які висмоктують з нас щастя. Тому вірте у свої сили.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Краса — це дар, який ми несемо в життя. Нею варто ділитися. Якщо ваші дії обдумані та благородні, то з часом краса перетвориться на мудрість, яка підтримає тих, хто є поруч з вами. Тому потрібно зробити щось таке, щоб краси у вашому житті стало більше.
Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.
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