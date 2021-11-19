"Міс світу-2021": хто їде на міжнародний конкурс від України

Їхати без батьків і без коханого красуня не боїться.

Хто їде на "Міс світу-2021" від України? Вилітати треба вже за день, а у переможниці конкурсу не вирішені візові питання. Дві інші переможниці - власниці титулів "Міс Інтернешнал" та "Міс Земля", які також мали розлетітися по світу на конкурси - нікуди не їдуть, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 18 листопада.

Одяг має значення, тому українка, яка їде на "Міс світу-2021", бере його багато. На щастя, це переможниця "Міс Україна-2021" Олександра Яремчук, яка останніми днями вже зневірилася, що зможе потрапити на міс світу, через проблеми з візою.

Вона показує, в яких сукнях буде на світовій сцені. Їхати без батьків і без коханого не боїться. Але переймається мовним бар'єром

Тим часом у "Міс Інтернешнал", яка могла замінити переможницю, якби тій не дали візи, мовного бар'єра немає, вільно володіє п'ятьма мовами. Ольга Шамрай відучилася у Польщі на перекладача. Нещодавно повернулася до України. Після конкурсу розійшлася зі своїм хлопцем польським футболістом, з яким разом були 7 років. Шанувальників, каже дівчина, побільшало. Дівчина почала грати в гольф і мріє таки поїхати на міжнародний конкурс. Але цьогоріч його не було. Але наступного, кажуть, проведуть у Китаї.

Ще одна учасниця, яка виборола титул "Міс Земля", теж нікуди не поїхала. Її змагання проводять онлайн через пандемію. Тому відео двадцятирічна Марина Литвин, модель і маркетологиня, завантажує і відправляє журі конкурсу. А ще, проводить з ними онлайн-зустрічі, де оцінюють інтелектуальний рівень красуні.

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