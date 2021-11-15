Лунное затмение 19 ноября: гороскоп для всех знаков зодиака

Обратите внимание на наши советы, чтобы спокойно пережить лунное затмение в конце года.

19 ноября 2021 землян ожидает лунное затмение.

Лунное затмение – это не только уникальное природное явление, но и мощный физический, астрологический и эзотерический процесс, сказывающийся на жизни землян. Затемнение – это не просто астрономическое явление. Это событие мирового масштаба. С физиологией, психикой и ментальностью человека происходят в этот период значительные изменения.

Тем временем предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерикины Елены Кузьмич на лунное затмение 19 ноября.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Кошки не чувствуют стыда. Настало и для вас пора перестать стесняться. Сейчас следует расслабить зажатое тело, мысли и чувства, что двигаться дальше. Позвольте отдыхать.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Настройте внутренний нравственный компас. Сделайте так, что ваше мышление перестало быть закостенено, ведь мы сами разъедаем себя изнутри дурными мыслями. Не убивайте ваши мечты. Попробуйте что-нибудь новое.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

С рассветом приходится ежедневное воскресение, но темнее всего – как раз перед рассветом. Не бойтесь, если вы не видите сновидений, не бойтесь бархатной глубины сна. День настанет снова и вы потянетесь к нему навстречу, чтобы раскрыться как цветок.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Вспомните, когда вы последний раз позволяли себе быть собой. Нужно снять маску, забудьте о правилах. Встретитесь со своим "Я" и не бойтесь заглянуть себе настоящему в глаза. Познакомьтесь со своими внутренними переживаниями и преодолейте их.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Учите ваши сны. Перед тем, как ложиться спать, опускайте свои ноги на землю, чтобы укрепить связь с ней. Запоминайте свои сны и изучайте их, для лучшего понимания себя следует записать некоторые из них.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Научитесь меняться и "сбрасывать кожу" как змея. Всегда помните о циклах жизни, смерти и возрождении. Восприятие цикличности жизни – ключ к пониманию всего сущего и вашей роли для вселенной. Принимайте жизнь не как линейный, а как циклический процесс.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Наша эволюция – это спираль, которая двигается вверх. Мы повторяем жизненные уроки и получаем мудрость на этом пути. Всматривайтесь в сущность явлений, чтобы осознать их цикличность и лучше их понимать. Применяйте приобретенные знания на практике.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Вы можете прожить эту жизнь так, что ваша душа останется целостной, а ваш дух сохранит чистоту. Подождите немного и вы найдете в себе и смелость, и стойкость. Не упускайте веру и свою силу.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Встретитесь лицом к лицу со своими страхами. От этого страхи не воплотятся в реальность. Мысли, конечно, меняют мир вокруг вас, но только потому, что вы действуете на основе этих мыслей. Следует отправиться на встречу со своими кошмарами и одолеть их.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Задумайтесь над тем, что вы больше всего боитесь потерять. Разберите страхи по ниточке и представьте себе разные варианты будущего. Пусть полученные ответы не пугают вас.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Обычно мы не встречаемся с нашими страхами, потому что переживаем, что они возобладают. Но это – неправда. Именно эти страхи представляют собой черные дыры, которые высасывают из нас счастье. Поэтому верьте в свои силы.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Красота – это дар, который мы несем в жизнь. Ей следует делиться. Если ваши действия обдуманы и благородны, то со временем красота превратится в мудрость, которая поддержит тех, кто рядом с вами. Поэтому нужно сделать что-нибудь такое, чтобы красоты в вашей жизни стало больше.

Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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