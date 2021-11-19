Сідниці - бомба: секс-символ ММА підкорила шанувальників спокусливими кадрами в бікіні

Пейдж Ванзант не втомлюється публікувати в соцмережі надзвичайно гарячі знімки.

Колишня бійчиня UFC Пейдж Ванзант, яку нарекли секс-символом змішаних єдиноборств через звабливу фігуру та любов до пікантних фото, поділилася з шанувальниками новими спекотними кадрами.

27-річна американка опублікувала в Instagram фотографії у білому бікіні, на яких похизувалася сексапільною фігурою та апетитними пружними сідницями.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

Підписники Пейдж традиційно засипали її компліментами в коментарях: "Бомбезна", "Чуттєва сексуальність", "Приголомшлива", "Тобі потрібно кинути битися і просто бути моделлю", - розпирає фанатів від захоплення.

Читайте також: Секс-символ ММА викликала екстаз еротичними знімками біля басейну: фанати чекають її в порно

У лютому 2021 року американка дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Красуня одноголосним рішенням суддів програла професійній боксерці Брітан Гарт.

професійній боксерці У липні того ж року Пейдж зазнала поразки від співвітчизниці Рейчел Остович. Найближчий бій Ванзант проведе на початку 2022 року також у Bare Knuckle FC.

Найближчий бій Ванзант проведе на початку 2022 року також у Bare Knuckle FC. В UFC на її рахунку вісім поєдинків: п'ять перемог і три поразки.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ванзант еротично спокусила в крихітному бікіні.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc