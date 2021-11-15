Эксперты прогнозируют рост цен на яйца: какая стоимость

Цена может вырасти на треть.

На рынках и магазинах яйца подорожают на треть к Новому году.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Десяток яиц будет стоить до 40 гривен – такие прогнозы обнародовали аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса. Среди главных причин удорожания яиц эксперты называют сезонность, ведь количество предложений ощутимо уменьшилось.

Следует заметить, что дефицит был и раньше. Именно поэтому Украина уже начала завозить яйца из Беларуси. Отечественное производство не может удовлетворить внутренний спрос. Из-за нерентабельности в Украине активно закрываются птицефабрики: только за последние два года деятельность прекратили 30 предприятий.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах цена на сало достигла рекордной отметки. Сейчас сало стоит 185 гривен за килограмм. К слову, это на 40 гривен больше, чем средняя цена продукта в сентябре. Средняя цена домашнего сала ниже – 134 гривны за килограмм.

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