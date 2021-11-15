Стрельба на людной улице: в Одессе копы устроили настоящую погоню за ворами

Задержанным грозит до шести лет тюрьмы.
В Одессе полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить воров. Трое иностранцев прокололи колесо легковушки, припаркованной у магазина. Когда же владелец решил заменить колесо — вытащили из салона сумку с деньгами и документами и пытались скрыться.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 15 ноября.
Находившиеся рядом оперативники областной полиции попытались остановить автомобиль подозреваемых, но те ускорили движение, повредив при этом несколько других авто, в том числе и машину правоохранителей. После чего стали убегать.
Полицейские применили травматическое оружие. Задержанным грозит до шести лет тюрьмы. Похищенное вернули владельцу.
Напомним, в Харьковской области житель Нововодолажского района устроил стрельбу по энергетикам, приехавшим отключить его от энергоснабжения. В результате ранения получил один работник.
Читайте также:
- В школе города Ньюпорт-Ньюс в США произошла стрельба
- В Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном университете
- Подробности стрельбы в Черкассах: раненый мужчина скончался в больнице