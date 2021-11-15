Стрельба на людной улице: в Одессе копы устроили настоящую погоню за ворами

Стрельба на людной улице: в Одессе копы устроили настоящую погоню за ворами

Задержанным грозит до шести лет тюрьмы.

В Одессе полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить воров. Трое иностранцев прокололи колесо легковушки, припаркованной у магазина. Когда же владелец решил заменить колесо — вытащили из салона сумку с деньгами и документами и пытались скрыться.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 15 ноября.

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Находившиеся рядом оперативники областной полиции попытались остановить автомобиль подозреваемых, но те ускорили движение, повредив при этом несколько других авто, в том числе и машину правоохранителей. После чего стали убегать.

Полицейские применили травматическое оружие. Задержанным грозит до шести лет тюрьмы. Похищенное вернули владельцу.

Новости Одессы: полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить воров-иностранцев

Напомним, в Харьковской области житель Нововодолажского района устроил стрельбу по энергетикам, приехавшим отключить его от энергоснабжения. В результате ранения получил один работник.

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