Подробности стрельбы в Черкассах: раненый мужчина умер в больнице

В области введен оперативный план "Сирена".
Сегодня на улице Байды Вишневецкого неизвестный мужчина совершил выстрелы из автоматического оружия и ранил другого мужчину.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda. На территории города Черкассы и области объявлено оперативный план "Сирена".
Раненого мужчину доставили в Третью городскую больницу, где от полученных травм он скончался.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.