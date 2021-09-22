Подробности стрельбы в Черкассах: раненый мужчина умер в больнице

Подробности стрельбы в Черкассах: раненый мужчина умер в больнице

В области введен оперативный план "Сирена".

Сегодня на улице Байды Вишневецкого неизвестный мужчина совершил выстрелы из автоматического оружия и ранил другого мужчину.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

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После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda. На территории города Черкассы и области объявлено оперативный план "Сирена".

Раненого мужчину доставили в Третью городскую больницу, где от полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.

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