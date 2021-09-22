В Черкассах на улице произошла стрельба: есть раненый

В Черкассах на улице произошла стрельба: есть раненый

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Сегодня, 22 сентября, на улице Байды Вишневецкого произошла стрельба. Сейчас патрульные обеспечивают охрану прилегающей территории.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

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В результате был ранен один мужчина, его доставили в Третью городскую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства. Сведения зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на улице и ранил местного жителя.

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