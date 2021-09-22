В Черкассах на улице произошла стрельба: есть раненый

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Сегодня, 22 сентября, на улице Байды Вишневецкого произошла стрельба. Сейчас патрульные обеспечивают охрану прилегающей территории.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
В результате был ранен один мужчина, его доставили в Третью городскую больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства. Сведения зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.
Напомним, в Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на улице и ранил местного жителя.