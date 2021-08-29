В Запорожье произошла стрельба: есть раненые

Злоумышленники скрылись с места конфликта.
В Запорожье на Набережной магистрали рядом с кафе произошла стрельба, в результате которой травмы получили 5 человек, трое из них — госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.
По предварительной информации полиции, между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого двое из мужчин начали стрелять в своих оппонентов.
В результате пятеро получили травмы, а трое мужчин доставили в больницу. Злоумышленники скрылись на автомобиле.
Изучив видео с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, полиция установила, что злоумышленники передвигаются на "Крайслер". В районе Северного шоссе они были задержаны патрульными. Сотрудники полиции изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт".
В полиции возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщения им о подозрении.
Напомним, в Умани посреди улицы произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.