В школе США неизвестный устроил стрельбу: есть пострадавшие

В школе США неизвестный устроил стрельбу: есть пострадавшие

Известно, что в результате нападения были ранены двое 17-летних подростков.

В школе города Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния, США) произошла стрельба. По меньшей мере, два человека получили ранения.

Об этом информирует WAVY и пресс-служба местной полиции.

Обоим пострадавшим по 17 лет. Парню выстрелили в лицо, а девушке — в голень. Подростков госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Учеников школы эвакуировали.

Личность нападавшего не называется. Подозреваемого пока не задержали, но правоохранители предполагают, что жертвы и нападающий были знакомы между собой. Кроме этих двух человек стрелок ни на кого больше не собирался нападать.

There's been another school shooting: Two people have reportedly been shot at Heritage High School in Newport News, Virginia. pic.twitter.com/5VnECGscb0 — The Recount (@therecount) September 20, 2021

Напомним, 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном университете. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.

ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно о кровавом событии.

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