Стрельба в университете России: студенты от испуга забаррикадировались в аудиториях

Стрельба в университете России: студенты от испуга забаррикадировались в аудиториях

Некоторые педагоги продолжили лекции.

В первые минуты стрельбы в Пермском государственном университете студенты забаррикадировались в аудиториях и ждали помощи. Однако в некоторых кабинетах преподаватели продолжили проводить лекции.

Об этом пишет Lenta.ru.

"Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из беседы "ВКонтакте", звуки стрельбы я не слышал. Забаррикадировались и легли на пол", — описал обстановку один из студентов.

Он уточнил, что стрельба началась в курилке рядом с восьмым корпусом.

Напомним, в Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу.

Пресс-служба университета сообщает о четырех пострадавших. В свою очередь, российский Минздрав информирует о десяти, получивших травмы. Телеграмм канал "112" пишет, что количество погибших в результате стрельбы достигло 5 человек.

В частности, канал Baza сообщает, что нападающий — 18-летний Тимур Бекмансуров. Перед нападением он оставил записку в соцсетях. Он утверждает, что его атака не является терактом, а сам не находится в экстремистских организациях.

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