Стрельба в университете России: студенты от испуга забаррикадировались в аудиториях

Некоторые педагоги продолжили лекции.
В первые минуты стрельбы в Пермском государственном университете студенты забаррикадировались в аудиториях и ждали помощи. Однако в некоторых кабинетах преподаватели продолжили проводить лекции.
Об этом пишет Lenta.ru.
"Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из беседы "ВКонтакте", звуки стрельбы я не слышал. Забаррикадировались и легли на пол", — описал обстановку один из студентов.
Он уточнил, что стрельба началась в курилке рядом с восьмым корпусом.
Напомним, в Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу.
Пресс-служба университета сообщает о четырех пострадавших. В свою очередь, российский Минздрав информирует о десяти, получивших травмы. Телеграмм канал "112" пишет, что количество погибших в результате стрельбы достигло 5 человек.
В частности, канал Baza сообщает, что нападающий — 18-летний Тимур Бекмансуров. Перед нападением он оставил записку в соцсетях. Он утверждает, что его атака не является терактом, а сам не находится в экстремистских организациях.