Стрілянина в університеті Росії: студенти від переляку забарикадувалися в аудиторіях

Стрілянина в університеті Росії: студенти від переляку забарикадувалися в аудиторіях

Деякі педагоги продовжили лекції.

У перші хвилини стрілянини у Пермському державному університеті студенти забарикадувалися в аудиторіях та чекали на допомогу. Однак у деяких кабінетах викладачі продовжили проводити лекції.

Про це пише Lenta.ru.

"Ми були в першому корпусі, про стрілянину дізналися тільки з бесіди "ВКонтакте", звуки стрілянини я не чув. Забарикадувалися і лягли на підлогу", - описав обстановку один із студентів.

Він уточнив, що стрілянина почалася в курилці поряд з восьмим корпусом.

Нагадаємо, у Пермському державному університеті невідомий відкрив стрілянину.

Пресслужба університету повідомляє про чотирьох потерпілих. Своєю чергою, російське МОЗ інформує про десятьох осіб, що отримали травми. Телеграм-канал "112" пише, що кількість загиблих в результаті стрілянини сягнула 5.

Зокрема, канал Baza повідомляє, що нападник - 18-річний Тимур Бекмансуров. Перед нападом він залишив записку в соцмережах. Він стверджує, що його атака не є терактом, а сам не перебуває в екстремістських організаціях.

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