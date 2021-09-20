Нападника, який відкрив стрілянину в університеті в Пермі, затримали

Нападника, який відкрив стрілянину в університеті в Пермі, затримали

За словами очевидців, студенти вистрибували з вікон.

Нападника, який 20 вересня відкрив стрілянину на території державного національного дослідницького університету в російській Пермі, затримали.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела.

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Як інформує російський РБК, зброя у невідомого була не травматична, а вогнепальна.

Наразі за фактом стрілянини в Пермі відкрито кримінальну справу про вбивство. Розслідуванням займеться центральний апарат СК РФ.

Дані про поранених і загиблих різняться, за останньою інформацією загалом під час стрілянини постраждали 11 осіб - скільки з них загинули, поки точно невідомо.

РосЗМІ також публікують фото і відео з університету - на кадрах видно, як студенти вистрибують з вікон другого поверху одного із корпусів.

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