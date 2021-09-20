До України прийшов осінній холод: синоптикиня повідомила, чи чекати на потепління

До України прийшов осінній холод: синоптикиня повідомила, чи чекати на потепління

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою.

В Україні на найближчі дні синоптики прогнозують справжній перший холод. У більшості областей України вдень очікується усього від +7° до +13°.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом синоптикині, на Сході, Півдні, у Дніпрі з районами буде дещо тепліше. Там температура прогріється до 14° - 19° з позначкою "+". Місцями, за даними Діденко, стовпчики термометрів сягнуть позначки +20°.

"У Києві понеділок (20 вересня - Ред.) зустріне нас хмарами, районними невеликими дощами, ввечері поривчастим вітром. Прийде холод! Вдень очікується +10+12 градусів. На тиждень готуйте солідніший одяг", - зауважила пані синоптик.

Наприкінець вона додала, що потепліє в Україні ближче до наступних вихідних. Так, за прогнозом Укргідрометцентру, у вихідні в Україні місцями дощитиме, але температура стане вищою на кілька градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.

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