В Украину пришел осенний холод: синоптик сообщила, ждать ли потепления

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой.

В Украине на ближайшие дни синоптики прогнозируют настоящий первый холод. В большинстве областей Украины днем ожидается всего от +7° до +13°.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, на Востоке, Юге, в Днепре с районами будет несколько теплее. Там температура прогреется до 14° — 19° с отметкой "+". Местами, по данным Диденко, столбики термометров достигнут отметки + 20°.

"В Киеве понедельник (20 сентября — Ред.) встретит нас облаками, районными небольшими дождями, вечером порывистым ветром. Придет холод! Днем ожидается +10+12 градусов. На неделю готовьте солидную одежду", — отметила синоптик.

Напоследок она добавила, что потеплеет в Украине ближе к следующим выходным. Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в выходные в Украине местами будет дождливо, но температура станет выше на несколько градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Также народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

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