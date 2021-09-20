Нападавшего, который открыл стрельбу в университете в Перми, задержали

Нападавшего, который открыл стрельбу в университете в Перми, задержали

По словам очевидцев, студенты выпрыгивали из окон.

Нападавшего, который 20 сентября открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета в российской Перми, задержали.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники.

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Как информирует российский РБК, оружие у неизвестного было не травматична, а огнестрельное.

По факту стрельбы в Перми возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием займется центральный аппарат СК РФ.

Данные о раненых и погибших разнятся, по последней информации, в целом во время стрельбы пострадали 11 человек — сколько из них погибли, пока точно неизвестно.

РосСМИ также публикуют фото и видео из университета — на кадрах видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа одного из корпусов.

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