Нападавшего, который открыл стрельбу в университете в Перми, задержали

По словам очевидцев, студенты выпрыгивали из окон.
Нападавшего, который 20 сентября открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета в российской Перми, задержали.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники.
Как информирует российский РБК, оружие у неизвестного было не травматична, а огнестрельное.
По факту стрельбы в Перми возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием займется центральный аппарат СК РФ.
Данные о раненых и погибших разнятся, по последней информации, в целом во время стрельбы пострадали 11 человек — сколько из них погибли, пока точно неизвестно.
РосСМИ также публикуют фото и видео из университета — на кадрах видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа одного из корпусов.