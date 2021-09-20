Студенты выпрыгивали из окон: в России молодой человек устроил стрельбу в университете

По предварительной информации, нападающему 18 лет.

В российском Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу: студенты выпрыгивают из окон.

Об этом сообщают различные Телеграмм-каналы.

Пресс-служба университета сообщает о четырех пострадавших. В свою очередь, российское Минздрав информирует о десяти лицах, получивших травмы. Телеграмм канал "112" пишет, что количество погибших в результате стрельбы достигла 5.

В частности, канал Baza сообщает, что нападающий — 18-летний Тимур Бекмансуров. Перед нападением он оставил записку в соцсетях. Он утверждает, что его атака не является терактом, а сам не находится в экстремистских организациях.

В тексте говорится о том, что сначала для нападения он выбрал свою бывшую школу. Впрочем, к ередумав, потому что "у детишек не особо много путей отхода для спасения". После тщательного отбора остановился Пермском университете за большого количества корпусов.

Напомним, 11 мая 2021 в столице республики Татарстан — в Казани в школе № 175 произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере девять учеников и две учительницы. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад. Парня задержали правоохранители. Его мотивы неизвестны.

На допросе Галявиев заявил, что чувствует себя богом и всех ненавидит. Впрочем, о видеоиграх и буллинг не вспоминал. По его словам, оружие купил легально за две недели до совершенного.

Суд отправил Галявиева под стражу сроком на два месяца. Сам стрелок признал свою вину. Против ареста казанский стрелок не возражал.

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