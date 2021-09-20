Стрельба в университете Перми: в СК России подтвердили гибель восьми человек

По данному факту открыли уголовное производство.

Девятнадцать человек пострадали и восемь погибли в стрельбе в университете Перми.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

В то же время в МВД подтвердили информацию о погибших. Как пишут российские СМИ, в Следственном комитете РФ сообщили о 8 погибших.

Известно также, что нападающего, который открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета в российской Перми, задержали. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление, в результате чего он был ранен. Некоторые телеграм-каналы пишут, что он скончался по дороге в больницу в "скорой".

Лицо стрелка установлено — ему 18 лет. Перед нападением он оставил записку в соцсетях, где утверждает, что планировал все еще с 10-го класса — сначала для нападения он выбрал свою бывшую школу, впрочем передумал, потому что "у детишек не особо много путей отхода для спасения".

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