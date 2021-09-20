Стрілянина в університеті Пермі: у СК Росії підтвердили загибель восьми людей

За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Дев'ятнадцять людей постраждали та вісім загинули у стрілянині в університеті Пермі.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я РФ.

Водночас у МВС підтвердили інформацію про загиблих. Як пишуть російські ЗМІ, у Слідчому комітеті РФ повідомили про 8 загиблих.

Відомо, також, що нападника, який відкрив стрілянину на території державного національного дослідницького університету в російській Пермі, затримали. Під час затримання молодик чинив опір, внаслідок чого його було поранено. Деякі телеграм-канали пишуть, що він помер дорогою у лікарню у "швидкій".

Особа стрільця встановлена - йому 18 років. Перед нападом він залишив записку в соцмережах, де стверджує, що планував все ще з 10-го класу — спочатку для нападу він вибрав свою колишню школу, утім передумав, бо "у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку".

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