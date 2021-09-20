У школі США невідомий влаштував стрілянину: є постраждалі

Відомо, що внаслідок нападу були поранені двоє 17-річних підлітків.

В школі міста Ньюпорт-Ньюс (штат Вірджинія, США) сталася стрілянина. Щонайменше, двоє людей отримали поранення.

Про це інформує WAVY та пресслужба місцевої поліції.

Обом потерпілим по 17 років. Хлопцеві вистрелили в обличчя, а дівчині — в гомілку. Підлітків госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. Учнів школи евакуювали.

Особу нападника не називають. Підозрюваного поки що не затримали, але правоохоронці припускають, що жертви та нападник були знайомі між собою. Крім цих двох осіб стрілець ні на кого більше не збирався нападати.

There's been another school shooting: Two people have reportedly been shot at Heritage High School in Newport News, Virginia. pic.twitter.com/5VnECGscb0 — The Recount (@therecount) September 20, 2021

Нагадаємо, 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному університеті. В результаті стрілянини загинули шестеро людей, ще 24 постраждали.

Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.

ТСН.ua зібрав усе, що на даний момент відомо про криваву подію.

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання