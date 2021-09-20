Смертельна стрілянина в університеті Пермі: усе, що відомо про криваву подію та нападника

Стрілець наразі перебуває у лікарні з вогнепальними пораненнями, які отримав під час затримання.

У понеділок, 20 вересня, у російській Пермі невідомий відкрив стрілянину у державному національному дослідницькому університеті. Внаслідок чого, за даними Слідчого комітету Росії, загинуло вісім осіб, ще понад два десятка поранені. Однак, остаточні дані про жертв і постраждалих уточнюються.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про криваву подію.

Що сталося та хто влаштував стрілянину

За наявними даними СК РФ, 20 вересня студент, перебуваючи на території одного з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету, відкрив стрілянину по оточуючим. В результаті 8 осіб загинуло, 28 людей постраждало. Точні дані про загиблих і постраждалих уточнюються. Особа підозрюваного встановлена. При затриманні через те, що нападник чинив опір, він був поранений.

Як повідомляють ЗМІ та телеграм-канали, до університету зайшов хлопець у чорному з гладкоствольною рушницею, який почав стріляти ще біля входу, поціливши у припарковані поряд автівки. Після чого він зайшов до будівлі, де застрелив охоронця, який намагався чинити опір нападнику. Далі він вже продовжив стрілянину всередині. Як повідомляють очевидці, студенти стрибали просто з вікон другого поверху. Ті, які залишилися всередині говорили, що чули дуже багато пострілів - зо три десятки. Адміністрація університету у соцмережах закликала викладачів та студентів закритися та барикадуватися в аудиторіях.

За словами співробітників приватної охоронної організації "Арсенал-Регіон", яка займається охороною університету, на вході стояли два охоронці, які одразу набрали екстрені служби ("112" і "швидку") після атаки. Але там ніхто не брав трубки. Нападник застрелив одного з них. Під час атаки було натиснуто три тривожних кнопки: дві об 11:31 і одна об 11:43 за місцевим часом.

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"У мене закінчилася пара об 11:20 і ми спускалися в ліфті на перший поверх. Як тільки відкрилися двері ліфта, до нього забігли дві дівчинки і почалася стрілянина. Ми різко їх затягли в ліфт, поїхали наверх на п'ятий поверх, забарикадувалися і сиділи в аудиторії близько години", - розповів 59.RU студент університету, який став очевидцем подій.

Пізніше університет повідомив про ліквідацію нападника, однак пізніше видалив цей допис, оскільки правоохоронні органи заявили, що затримали стрільця і поранили його, оскільки той відкрив по ним вогонь. Пізніше з'ясувалося, що затримав і підстрелив нападника співробітник ДПС.

"Займалися оформленням ДТП, в кабінет різко забіг очевидець, повідомив, що поряд з університетом стріляють. Ми з напарником висунулися перевіряти цю інформацію. Напарник організував евакуацію. Я забіг в будівлю на перший поверх, побачив, як озброєний молодик спускається. Крикнув йому "Кидай!", Після чого він направив зброю на мене і зробив постріл. Після чого я застосував вогнепальну зброю. Молодик впав, підбігши я прибрав рушницю, патрони і ніж в сторону. Після чого почав надавати медичну допомогу", - розповів молодший лейтенант поліції Костянтин Калінін.

Як пишуть ЗМІ, наразі нападник перебуває у лікарні в реанімації. У нього поранення живота та кінцівок.

Що відомо про стрільця

Після повідомлення про стрілянину, телеграм-канали опублікували фото імовірного стрільця, на якому він обмотаний навколо пояса патронами. Це 18-тирічний Тимур Бекмансуров. За півгодини до стрілянини в університеті він написав у своїй соцмережі: це не теракт, він не є вірянином чи членом будь-якої екстремістської організації, планував убити однолітків ще з десятого класу, збирав на це гроші. Просто тому, що так хотів. Пише, що ретельно вивчив територію університету і збирається забрати з собою якомога більше людей. Аби дістати мисливський квиток і дістати зброю - він спромігся пройти медичну експертизу. Спершу збирався влаштувати стрілянину в рідній школі - але передумав. Він розраховував, що поліція його застрелить.

Студенти, які знали нападника, характеризують його як дуже спокійного. За розповіддю його друга, він завжди ходив на пари, тому сьогодні, коли Тимур вранці не прийшов, всі здивувалися. Бекмансуров відвчивсяв університеті 10 днів.

Своєю чергою у СК Росії лише повідомили, що особа нападника встановлена, однак більше подробиць не повідомили. У Росгвардії повідомили, що стрілець володів зброєю легально. У березні він подав заяву на отримання мисливської рушниці і пройшов комісію, у квітні пройшов необхідне навчання, отримав ліцензію і купив рушницю. У травні отримав дозвіл на зберігання і носіння цієї рушниці, в липні тренувався на стрільбищі. У серпні Тимур купив патрони, відповідне відео опублікував телеграм-канал "Life Shot".

Що відомо про загиблих та постраждалих

Слідчий комітет РФ офіційно повідомив про всім загиблих людей, однак у відомстві зазначили, що остаточно інформація ще уточнюється. Пропагандистське видання "РІА Новости" з посиланням на Федеральне Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в результаті стрілянини в Пермському університеті загинули 8 осіб, медична допомога надається 24 постраждалим, у 19 з них - вогнепальні поранення. Серед жертв, за інформацією ЗМІ, охоронець університету, який тиснув на тривожні кнопки, які не спрацювали, телефонував в екстрені служби, але там ніхто не брав трубку, і як наслідок був застрелений.

Більше інформації наразі немає, однак деякі телеграм-канали вже почали публікувати попередні списки загиблих та постраждалих. Згідно з цими списками, більшість, судячи з віку, це студенти.

Яка наразі ситуація у місті та як відреагувало керівництво країни

ЗМІ повідомляють, що у місті ситуація напружена. До поліції надійшли ще декілька повідомлень про стрілянину в інших навчальних закладах та ТЦ, але це не підтвердилося. Тим часом, людей закликають здавати кров для поранених, які наразі перебувають у лікарні.

Усі навчальні закладах міста сьогодні припинили роботу, а від завтра, 21 вересня, усі виші Пермі переводять на дистанційне навчання.

Як повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, Путіна проінформували про стрілянину у Пермі, він заявив, що глибоко співчуває тим, хто втратив своїх рідних і близьких в результаті трагедії.

Новини світу: у Пермі невідомий влаштував стрілянину в університеті

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