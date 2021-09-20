Бійня в університеті Пермі: все, що відомо про трагедію та юного стрільця

Бійня в університеті Пермі: все, що відомо про трагедію та юного стрільця

Стрільця поранив під час затримання молодший лейтенант Калінін, який неподалік оформлював ДТП.

Внаслідок стрілянини в російському університеті у місті Перм загинули 6 людей. 18-річний студент цього вишу Тимур Бекмансуров безладно стріляв по вікнах та коридорах. А студенти, рятуючись, із вікон вистрибували.

Про це йдеться 20 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

З вікна пермського університету студенти знімають, як хлопець у чорному з гладкоствольною рушницею заходить до корпусу. На камеру спостереження потрапляє цей момент. Спершу крізь двері затягають пораненого, але з ним ніхто не лишається — всі тікають. Стрілець холоднокровно добиває його і рушає далі.

Постріли лунають вже всередині. Студенти починають стрибати просто з вікон другого поверху. Адміністрація університету через Інтернет просить тих, хто ще не приїхав на пари, не з’являтися поруч. Частина студентів і викладачів закриваються в аудиторіях, барикадуються, чим можуть. Вбивця встигає вистрілити зо три десятка разів. Від куль гине шестеро, 24 людини постраждали, серед них — кілька охоронців.

Стрільця поранив під час затримання молодший лейтенант Калінін, якого на виклик в школу зірвали з оформлення ДТП неподалік.

Новини світу: стрілянина в пермському університеті – що відомо наразі

"Бачу, що спускається хлопець сходами. Я йому: "кидай зброю". А він зробив у мене постріл і тоді я відкрив вогонь з вогнепальної зброї", — розповів поліцейський.

Спершу повідомляли, що вбивця помер у кареті "швидкої", але потім слідчий комітет заявив: стрілець в реанімації.

Пресу облітає фотографія стрільця з набоями, обмотаними навколо пояса. Потім — його шкільні фотографії, фотографії з магазину, де він купляє зброю. 18-тирічний Тимур Бекмансуров за пів години до стрілянини в університеті написав до соцмережі: це не теракт, він не є вірянином чи членом будь-якої екстремістської організації, планував убити однолітків ще з десятого класу, збирав на це гроші. Просто тому, що так хотів. Написав, що ретельно вивчив територію університету і збирається забрати з собою якомога більше людей. Аби дістати мисливський квиток і зброю, він спромігся пройти медичну експертизу. Спершу збирався влаштувати стрілянину в рідній школі, але передумав, мовляв, це занадто просто. Він розраховував, що поліція його застрелить. Тепер квартиру, де він жив із мамою, обшукують.

Слідчий комітет перевіряє, чи не було у Бекмансурова спільників. Мережею шириться паніка: начебто нападників було кілька і Пермський державний університет — не єдина ціль. Називають ще два учбові заклади і центральний універмаг, але поки що жодної інформації звідти не надходило.

Тим часом студенти повідомляють місцевій пресі: один з викладачів, незважаючи на стрілянину, відмовився переривати зайняття і барикадувати вхід в аудиторію, заявивши: перевірятиме матеріали лекції.

Нагадаємо, 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті. Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.

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