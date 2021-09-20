Під Полтавою під час ремонту водопроводу відкопали людський череп та кістки

Під Полтавою під час ремонту водопроводу відкопали людський череп та кістки

Кому належать останки та обставини смерті людини встановлюють правоохоронці.

У с. Супрунівка Полтавської громади в неділю, 19 вересня, під час ремонтних робіт працівники "Полтававодоканал" знайшли людські рештки - кістки та череп.

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

На місці події працювали слідчі. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено експертизи, які повинні встановити дату смерті та стать людини, чиї останки виявили.

Суспільне

Місцевий житель Федір Биков у коментарі "Суспільному" розповів, що ймовірно на місці, де знайшли останки, раніше було кладовище.

"Я сам особисто бачив, як тягнули водопровід, вигрібали голови, кістки ніг, тому там теж схоронення якесь було", - каже Федір Биков.

Директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко ж зазначив, що виявлені останки - це поховання ХХ століття.

"Трактувати їх як поховання з кладовища ми не маємо зараз об’єктивних даних. Говорити про окреме поховання, яке здійснене на садибі, скажімо, в часи Голодомору, Другої світової війни поки що передчасно", - сказав Олександр Супруненко.

Нагадаємо, у Тернопільській області знайшли рештки 16-річного хлопця.

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