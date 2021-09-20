Під Полтавою під час ремонту водопроводу відкопали людський череп та кістки

Кому належать останки та обставини смерті людини встановлюють правоохоронці.
У с. Супрунівка Полтавської громади в неділю, 19 вересня, під час ремонтних робіт працівники "Полтававодоканал" знайшли людські рештки - кістки та череп.
Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.
На місці події працювали слідчі. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено експертизи, які повинні встановити дату смерті та стать людини, чиї останки виявили.
Місцевий житель Федір Биков у коментарі "Суспільному" розповів, що ймовірно на місці, де знайшли останки, раніше було кладовище.
"Я сам особисто бачив, як тягнули водопровід, вигрібали голови, кістки ніг, тому там теж схоронення якесь було", - каже Федір Биков.
Директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко ж зазначив, що виявлені останки - це поховання ХХ століття.
"Трактувати їх як поховання з кладовища ми не маємо зараз об’єктивних даних. Говорити про окреме поховання, яке здійснене на садибі, скажімо, в часи Голодомору, Другої світової війни поки що передчасно", - сказав Олександр Супруненко.
Нагадаємо, у Тернопільській області знайшли рештки 16-річного хлопця.