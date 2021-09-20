Тіна Кароль показала, що носить з собою у сумочці

Артистка користується двома телефонами.
Відома українська співачка та екстренерка "Голосу країни" Тіна Кароль, яка нещодавно захопила рідкісними світлинами зі своєю мамою, показала вміст своєї сумочки.
Для YouTube-каналу Vogue UA артистка зізналась, що носить з собою два телефони. Тіна говорить, що не користуються записниками або книгами, адже все це є у її девайсах.
Далі артистка дістала яблуко. Вона говорить, що зірвала фрукт у своєму саду.
"Найти саме цей сорт було складно. А яблуко – це найголовніший інгредієнт у моїй сумці", - говорить з усмішкою зірка.
Також артистка носить з собою косметику. Як говорить Тіна, що саме з неї починає свій день. Вона користується засобом, що матує шкіру, та світловідбиваючим кремом. Зірка носить з собою розпилювач тону - "пістолет". Тіна зізнається, що саме через нього, її часто не пропускають до аеропорту.
Хоч зірку і звикли бачити з червоною помадою, та артистка говорить, що зазвичай користується нюдовими відтінками.
"Червоний колір – це святковий колір", - зізнається артистка.
Виконавиця користується гелем для брів, спеціальним маслом для нігтів та сухими духами. А ще в артистки чимало сережок. Як говорить Тіна, це "на всі випадки життя".
"В інших сумочках у мене ще є різні іграшки, які мені дарував син, листівки. Але я показувати їх не буду. Нехай це залишиться моїм особистим", - повідомила знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розповіла про переїзд до іншої країни. Окрім цього, вона, виявляється, зустрічалась з двома чоловіками одночасно.