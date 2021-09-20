Тіна Кароль показала, що носить з собою у сумочці

Тіна Кароль показала, що носить з собою у сумочці

Артистка користується двома телефонами.

Відома українська співачка та екстренерка "Голосу країни" Тіна Кароль, яка нещодавно захопила рідкісними світлинами зі своєю мамою, показала вміст своєї сумочки.

Тіна Кароль показала вмість сумочки / instagram.com/tina_karol

Для YouTube-каналу Vogue UA артистка зізналась, що носить з собою два телефони. Тіна говорить, що не користуються записниками або книгами, адже все це є у її девайсах.

Далі артистка дістала яблуко. Вона говорить, що зірвала фрукт у своєму саду.

"Найти саме цей сорт було складно. А яблуко – це найголовніший інгредієнт у моїй сумці", - говорить з усмішкою зірка.

Тіна Кароль показала сумочку / instagram.com/tina_karol

Також артистка носить з собою косметику. Як говорить Тіна, що саме з неї починає свій день. Вона користується засобом, що матує шкіру, та світловідбиваючим кремом. Зірка носить з собою розпилювач тону - "пістолет". Тіна зізнається, що саме через нього, її часто не пропускають до аеропорту.

Тіна Кароль показала, що носить в сумочці / instagram.com/tina_karol

Хоч зірку і звикли бачити з червоною помадою, та артистка говорить, що зазвичай користується нюдовими відтінками.

"Червоний колір – це святковий колір", - зізнається артистка.

Виконавиця користується гелем для брів, спеціальним маслом для нігтів та сухими духами. А ще в артистки чимало сережок. Як говорить Тіна, це "на всі випадки життя".

Вміст сумочки Кароль / instagram.com/tina_karol

"В інших сумочках у мене ще є різні іграшки, які мені дарував син, листівки. Але я показувати їх не буду. Нехай це залишиться моїм особистим", - повідомила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розповіла про переїзд до іншої країни. Окрім цього, вона, виявляється, зустрічалась з двома чоловіками одночасно.

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